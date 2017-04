Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre duas motos, registrada na noite da quinta-feira, dia seis, na área central de Concórdia. O fato ocorreu no entroncamento das ruas Doutor Maruri com a Independência. Envolveram-se duas motocicletas de Concórdia. O condutor de uma delas, de iniciais W.E.N, de 21 anos, foi socorrido com ferimentos na mão direita e suspeita de fratura no quadril. Já o outro motociclista, de iniciais R.A.R, de 23 anos, foi atendido com escoriações no joelho. Os dois foram levados para atendimento médico pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).