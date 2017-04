Os vereadores aprovaram em segunda votação o Projeto de Lei Complementar que autoriza o comércio a abrir as portas no sábado à tarde que antecede à Páscoa. Agora, o projeto será encaminhado para a sanção do prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco.

Atualmente, a lei municipal permite o horário estendido até as 17h somente nos dois primeiros sábados de cada mês. O que os vereadores aprovaram é a legalidade para o comércio abrir no sábado à tarde que antecede a Páscoa, mesmo que seja no terceiro ou no quarto sábado do mês.

Nas próximas semanas os vereadores deverão votar uma emenda garantindo apenas dois sábados D por mês. A sugestão é que, se a véspera da Páscoa for no terceiro ou no quarto sábado do mês, o Dia D não será realizado no primeiro sábado deste mesmo mês. Para exemplificar, se a emenda já estivesse aprovada, neste mês o comércio teria ficado fechado na tarde do dia 1º de abril, e abriria nos próximos dias oito e 15.