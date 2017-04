Muro de contenção será construído no Bairro do Hospital em Ipira

O prefeito de Ipira, Emerson Reichert, assinou na última semana, a ordem de serviço para execução de um muro de contenção no Bairro do Hospital. A obra é necessária em função de chuvas que caíram em 2014 e causaram problemas, que oferecem risco.

O município encaminhou, no mesmo ano, o Plano de Trabalho para a liberação de valores junto ao Ministério da Integração Nacional.O aporte do governo federal foi no valor de R$ 1.332.903 para executar os trabalhos de estabilização de encostas com a construção de muros de contenção.

O secretário Municipal de Administração e Finanças, Neocir Rogério de Césaro, diz que a empresa foi contratada através de uma RDC - Regime Diferenciado de Contratação, pelo valor de R$ 1.195.913,18, para executar o muro de contenção/impermeabilização/drenagem e asfalto, na Rua Arlindo Ko Freitag, Bairro do Hospital.

Para o prefeito, a ação é de extrema importância. “Vamos devolver a segurança necessária e melhorar a qualidade de vida da população neste local. Assim como já vem sendo feito,continuaremos trabalhando com o mesmo empenho para que outras ações também sejam atendidas, melhorando cada vez mais a qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

Fonte - Cidiane Pedrussi / Ascom Prefeitura de Ipira