Vítima estava em veículo com placas de Irani, que colidiu contra caminhão de São Miguel do Oeste.

Uma pessoa ficou ferida em uma colisão entre carro e caminhão. O fato foi registrado na noite da quinta-feira, dia seis, na BR 282, em Vargem Bonita e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Envolveram-se um caminhão de São Miguel do Oeste e uma pick-up Montana, de Irani. Os motoristas do caminhão e do carro não se feriram. A passageira do veículo de Irani, de iniciais S.C.K, de 19 anos, ficou presa no veículo e foi socorrida com suspeita de traumatismo craniano. Ela foi conduzida consciente para o Pronto Atendimento Médico de Irani.

(Com informações do repórter André Krüger).