Escola municipal, com pouco mais de 200 alunos, ficou com o título no naipe masculino e feminino.

As equipes de handebol da Escola Básica Municipal Maria Petroli foram as grandes campeãs na modalidade de handebol, na disputa dos Jogos Escolares de Santa Catarina (JESC), etapa municipal. A competição, que iniciou na terça-feira, 4, segue até esta sexta-feira, 7 de março, com disputas em seis modalidades, nos dois naipes. Os vencedores em cada modalidade garantem vaga para a etapa Microrregional, que ocorre no fim do mês, aqui mesmo em Concórdia. Com a medalha de ouro no peito, nos dois naipes, as equipes do Maria Petroli já estão confirmadas no Microrregional.

O professor de Educação Física, Ademir Dambrós, que iniciou suas atividades no educandário neste ano, comemora o bom resultado. “Comecei o ano trabalhando a modalidade de handebol, que teve boa aceitação pelos alunos. Além das aulas normais, realizamos alguns treinos extras fora da escola e deu resultado”, afirma o professor satisfeito, pois conduziu a equipe feminina e também a masculina durante a disputa dos JESC.

Ademir diz que vai intensificar a preparação para a etapa microrregional e tentar novamente um bom resultado. “Como na escola vou ter de ingressar em outras modalidades durante as aulas, faremos treinos de handebol fora”, adiantou, ressaltando que o objetivo trabalhar especificamente para a competição. As equipes do Maria Petroli foram campeãs invictas, com cinco jogos disputados. O JESC local teve ainda a disputa do xadrez, tênis de mesa, voleibol, basquetebol e futsal. Esta última, apontará os campeões, no masculino, nesta sexta-feira, 7.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).