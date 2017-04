O Concórdia Atlético Clube volta a campo na tarde desta sexta-feira, dia sete, pela Copa SC de Futebol Sub-20. O Galo do Oeste encara o Barra, em Itajaí, a partir das 15h30, pela terceira rodada da competição.

O Galo do Oeste é o sétimo colocado, com três pontos. Vem de vitória sobre o Tubarão, em casa por 1 a 0. Já o Barra é o 10º colocado, com nenhum ponto. Vem de derrota para a Chapecoense por 3 a 2.

A arbitragem da partida será da Natanaã Everton da Silva, auxiliado por Alexandre Palamar e Jocarha Markel Hannibal