Cerca de 70 produtores de aves, que estavam integrados a Globoaves de Lindóia do Sul, deverão procurar uma outra saída, ou quem sabe, uma outra empresa para se integrarem, se quiserem permanecer na atividade no Vale da Produção. A afirmação é do presidente da Associação dos Avicultores do Vale da Produção, João Valmir do Amaral. Esse número é maior, uma vez que outros avicultores já estão entregando para outras agroindústrias da região.

Nesta semana, a empresa Globoaves anunciou que está suspendendo as atividades na planta industrial do Vale da Produção. A rescisão de contrato com 225 trabalhadores já foi finalizada. A empresa estava com os trabalhos suspensos desde o ano passado.

Conforme Amaral, a empresa ficou de procurar os produtores para falar sobre a real situação da empresa. Os produtores não estavam alojados desde que a empresa havia suspendido as operações de abate de aves, ocorrida no fim do ano passado e estavam aguardando um possível sinal verde da companhia para alojar os frangos, o que poderia indicar um retorno das atividades da empresa, o que não vai acontecer nesse momento.

Conforme Amaral, alguns desses produtores poderão até não vir mais alojar e desistir da atividade. "Parece que a Aurora está precisando de mai produtores integrados e isso pode ser uma saída", diz Amaral.

Dívida

De acordo com o presidente da Associação dos Avicultores do Vale da Produção, João Valmir do Amaral, no próximo dia nove de maio acontecerá uma Assembleia entre os credores da Globoaves para discutir o desfecho da recuperação judicial da empresa, que havia sido decretada nos últimos meses e que ajudou a culminar na suspensão das operações em Lindóia do Sul.