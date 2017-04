PRF recupera veículo com placas clonadas e registro de furto

A Polícia Rodoviária Federal recuperou na tarde desta quinta-feira, dia seis, uma caminhonete com placas clonadas, na BR 153, em Água Doce. O veículo possuía registro de furto no Rio Grande do Sul.

Os policiais abordaram a caminhonete Toyota Hilux com placas de Porto Alegre, e constataram que as placas eram clonadas.

A caminhonete possui registro de furto/roubo e originalmente tem placas de Rocha Sales, também no estado gaúcho.

O condutor do veiculo foi conduzidos à delegacia de polícia para os procedimentos. Ele não portava documentos na hora da prisão.

(Com informações do repórter André Krüger)