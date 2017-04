A demissão de 225 funcionários da Globo Aves de Lindóia do Sul já reflete negativamente na economia da cidade. Comerciantes registram que o movimento está diminuindo e famílias começaram a deixar o município.

O vice-presidente da CDL, Adir Zonta, destaca que a situação não é boa desde a metade do ano passado, quando a empresa parou o abate de aves, mas ele comenta que os funcionários ainda recebiam. “Mesmo sem atividades, os funcionários estavam recebendo, alguns menos do que o valor normal, mas tinham o ganho mensal. As compras já eram menores, mas existiam”, conta ele.

Zonta lamenta a demissão e diz que é preciso buscar alternativas, pois os ex-funcionários já estão deixando a cidade. “Se estas pessoas conseguirem trabalho em empresas próximas, sem que fosse necessário sair de Lindóia, melhor, pois continuam consumindo aqui. Mas no momento temos famílias se mudando e isso sem dúvidas reflete na economia. Os próprios comerciantes também ficam frustrados”, registra. “Seremos parceiros na busca de uma solução, junto com o poder público e com empresas, mas de imediato é difícil, não temos onde empregar todas estas pessoas no município”, constata Zonta.