A reunião de Colegiado aconteceu nesta quinta-feira, dia seis, nas dependências da Agência de Desenvolvimento Regional. Estiveram presentes, o Colegiado Regional de Governo, e como uma das proposta das reuniões é estreitar e conhecer as áreas envolvidas no colegiado, neste dia foi explanado os resultados dos trabalhos a 14ª Delegacia Regional de Polícia com o Delegado Marcelo Sampaio Nogueira.

Na ocasião o delegado Marcelo apresentou números e resultados de todos os serviços que são disponibilizados pela Delegacia, tais como: emplacamentos, transferências, licenciamentos, alvarás, renovação de CNH, boletins de ocorrência e procedimentos. Também aproveitou para sanar dúvidas dos colegas sobre o trabalho realizado na 14° Delegacia.

As reuniões acontecem uma vez por mês e fazem parte do Colegiado Regional os seguintes órgãos: Fatma, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militares, Cidasc, Epagri, Celesc, Casam, Secretaria da Fazenda e Defesa Civil, juntamente com as Gerências da ADR, que são, Saúde, Educação, Infraestrutura, Planejamento e Políticas Públicas, Administração e Políticas Socioeconômicas Rurais e Urbanas. Sendo de responsabilidade da ADR Concórdia os municípios de Concórdia, Ipira, Piratuba, Peritiba, Alto Bella Vista, Irani e Presidente Castelo Branco.

Já está agendado a próxima reunião que será dia 4 de maio nas dependências da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia – ADR.

(Fonte: Ascom/ADR Seara).