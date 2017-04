Com um público de mais de 200 pessoas, a proposta de rescindir de forma parcelada os contratos de trabalho da empresa Kaefer/Globoaves de Lindóia do Sul foi aprovada por unanimidade. A assembleia com a categoria foi na tarde desta quinta-feira, dia seis.

A rescisão será feita sem justa causa, garantindo direitos como férias e 13º proporcionais, aviso prévio indenizado e outros. No caso da multa de 40% sobre o saldo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), a empresa fará o pagamento até o término do parcelamento das verbas rescisórias.

O pagamento devido aos trabalhadores no ato da demissão será parcelado, podendo variar entre uma e 12 parcelas, porém a mesma não poderá ficar abaixo do piso da categoria que é de R$ 1.104,00, exceto a última parcela que será composta pelas verbas remanescentes. Da 1ª até a quarta parcela, o valor será dividido, sendo 50% no dia 10 e 50% dia 25 de cada mês iniciando em 10 de abril de 2017. A partir da quinta parcela, o pagamento será feito em parcela única, sempre no dia 10 de cada mês.

O desligamento de 225 trabalhadores da empresa se deu pelo motivo da mesma não ter previsão de retomar as suas atividades.