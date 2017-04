A Kaefer Agroindustrial, controladora da Globoaves, se manifestou e confirmou a demissão dos funcionários da unidade, localizada em Lindóia do Sul. A notícia sobre a demissão foi divulgada nesta semana e aponta para o desligamento de 225 trabalhadores.

Em nota, a Kaefer Agroindustrial destaca:

Comunicado ao público

A Kaefer Agroindustrial Ltda vem a público comunicar que, após várias tentativas sem sucesso de retomada das operações de seu abatedouro de aves de Lindóia do Sul/SC, situação agravada pelos últimos acontecimentos negativos ligados ao setor de carnes que inviabilizaram, ao menos em curto prazo, as opções de reativação da unidade, vê-se infelizmente obrigada a rescindir o contrato de trabalho de seus colaboradores.

A empresa ressalta que mantém o seu compromisso de buscar meios e alternativas que permitam a reativação da unidade produtora e, tão logo seja possível, retomar as contratações e as suas operações.

Lindóia do Sul, abril de 2017

Kaefer Agroindustrial Ltda