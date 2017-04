Dois postos de saúde de Concórdia estão temporariamente sem médicos. A informação foi confirmada através da Secretaria Municipal da Saúde de Concórdia. As unidades que estão temporariamente sem profissionais são o Guilherme Reich e Barra do Tigre. Conforme a secretaria, o objetivo é resolver o problema o mais breve possível.

Através de release, feito pela diretoria de comunicação, no dia 31 de março encerrou o contrato emergencial, que havia sido firmado com alguns profissionais. Estes já estariam suprindo as vagas de outros profissionais, que tiveram o contrato encerrado no fim do ano passado. A expectativa era de que os aprovados no Processo Seletivo, que foi realizado no último mês, fossem preencher as vagas existentes. Porém, alguns profissionais desistiram de ocupar esses quadros, provocando um novo déficit. Desta vez, a falta é de quatro médicos.

Conforme a Prefeitura de Concórdia, apenas sete assumiram. Todos foram aprovados no processo seletivo que ofertou 13 vagas. Um profissional com carga horária de 40 horas acabou desistindo.