Nesta quarta-feira (05) a equipe sub-17 da ACF/FMEC esteve a frente do placar até os últimos minutos, mas sofreu a virada quando faltavam 4 segundos para o término da partida, sendo derrotada pelo placar de 4 a 3 para a equipe de Videira no Centro de Eventos.

Como já esperado o nível técnico da competição é alto, com jovens atletas disputando partidas com muita garra e comprometimento, e foi a partir disso que a ACF/FMEC abriu o placar com Filipe Piva aos 11 minutos, com o placar desfavorável os visitantes conseguiram furar a marcação concordiense aos 12 minutos empatando a partida. Aos 14 minutos após contra ataque Arthur avançou até a linha de 10 metros e chutou forte no canto do goleiro adversário, dando novamente a vantagem para Concórdia.

Na etapa complementar o capitão concordiense Filipe Piva fez seu segundo gol logo aos 2 minutos, levando a vantagem até os 12 minutos, quando Jonathan descontou para a equipe de Videira. Vencendo por 3 a 2 até o minuto final a equipe da ACF/FMEC continuou tendo boas chances de gol mas não conseguiu ampliar o placar, e acabou vendo os adversários igualar o placar aos 19 minutos e ampliar quando faltavam apenas 4 segundos, terminando a partida com derrota de Concórdia por 4 a 3.

(Foto: Ricardo Artifon/ACF)