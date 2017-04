A Polícia Civil de Concórdia recuperou parte dos objetos que foram furtados da empresa Merlos Jr, que realiza o serviço de área azul, na Capital do Trabalho. A operação denominada Área Azul teve o objetivo de esclarecer o crime qualificado de arrombamento e furto, ocorrido no dia seis do mês passado. Na ocasião foram levados 70 smartphones, que eram usados pelas monitoras do sistema, mais um notebook e R$ 15 mil em dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, após um dia inteiro de diligências na cidade de Chapecó, foram recuperados seis telefones celulares, com dois carregadores, além de uma mochila, os quais haviam sido subtraídos da empresa. De acordo com a Polícia, também foram colhidos indícios da a autoria do crime. Na casa de um dos investigados, identificado pelas iniciais W.S, de 34 anos, foram apreendidos diversos instrumentos, possivelmente usados para a prática desse e de outros delitos, que foram registrados em Seara.

Conforme da DIC/Fron, durante as diligências realizadas em Chapecó, foram feitas busca e apreensões na casa de outro investigado, de iniciais J.P.O. da S, de 31 anos. Na residência foram achados indícios da participação deste no crime em Concórdia e objetos que foram furtados em Seara.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão tendo prosseguimento. O objetivo é recuperar outros objetos furtados e identificar outros suspeitos.