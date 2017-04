O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Regional de Santa Catarina, vai assinar na tarde desta sexta-feira, dia 7, a ordem de serviço com a empresa Neovia Infraestrutura Rodoviária Ltda.



O documento é o passo que antecede o início efetivo das obras de restauração e adequação da BR-282, no trecho de Ponte Serrada a Chapecó. O ato de assinatura está marcado para as 14 horas desta sexta, na sede do Dnit em Chapecó.



O contrato é de R$ 76 milhões para o trecho de 75 quilômetros. O projeto prevê 13 quilômetros de terceira faixa. Também haverá a retirada da capa asfáltica em trechos danificados e o reforço asfáltico, além da manutenção pelos próximos cinco anos. A licitação de dois lotes aconteceu em novembro de 2016.



Já para um segundo lote está prevista a contratação de serviços de elaboração dos projetos básico e executivo das BRs 282 e 158, em trecho de Chapecó a São Miguel do Oeste, com inclusão das travessias de Nova Erechim, Pinhalzinho e Maravilha.

(Fonte: Oeste Mais).