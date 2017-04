A Secretaria de Saúde de Alto Bela Vista conta com mais um médico clínico geral para atendimento à população. Ele vai atender no posto da cidade e nas comunidades do interior. Visitas domiciliares também serão realizadas. O profissional chegou ao município na última semana. Outro médico também foi contratado recentemente e está atendendo desde março.

O médico Nilton Ferraz Junior foi contratado em caráter temporário para atuar até a homologação do concurso público. Já o médico cubano Carlos Miguelirá, foi destinado ao município através do “Programa Mais Médicos”. “Estes dois profissionais chegam para suprir a demanda de atendimentos que temos. Eles vão atuar na sede e também no interior, com horários já definidos”, relata o prefeito em exercício, Gilberto Maltauro.

Cronograma de atendimentos a partir de segunda-feira – 10/04

Segunda-feira:

07h às 11h30- Nilton Ferraz Junior na sede

13h às 17h- Nilton Ferraz Junior na sede e Carlos Miguel em Linha Araraquara

Terça-feira:

07h às 11h30- Nilton Ferraz Junior na sede

13h às 17h- Nilton Ferraz Junior na sede e Carlos Miguel em Volta Grande

Quarta-feira:

07h às 11h30- Nilton Ferraz Junior na sede e Carlos Miguel em visitas domiciliares

13h às 17h- Carlos Miguel na sede

Nas quintas e sextas-feiras o atendimento na sede será realizado pelo Dr. Carlos Miguel.