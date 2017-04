Adolescente teria sido agredida pelo pai com um chicote.

O Conselho Tutelar de Concórdia atendeu na semana passada um caso de violência doméstica contra adolescente de 15 anos. Segundo o que foi apurado pelo jornalismo da Aliança, a menina teria apanhado do pai com golpes de chicote. A vítima teria ficado com diversas marcas pelo corpo.

Na ocasião, a adolescente foi encaminhada para atendimentos no pronto-socorro do Hospital são Francisco.

A adolescente está sob medida de proteção e se encontra casa de outros parentes.

Um boletim de ocorrência foi feito na Central de Polícia Civil. Segundo o que foi apurado pai e filha já prestaram depoimentos.

(Com informações do repórter André Krüger)