A Prefeitura de Piratuba revitalizou um caminhão que já fazia parte da frota e instalou uma prancha mecânica para o transporte de máquinas e equipamentos. O objetivo é dar maior agilidade aos serviços da Secretaria de Obras e diminuir custos.

O investimento foi de R$ 52 mil. “Verificamos no início da nossa gestão, que somente no ano passado foi gasto aproximadamente 89 mil no aluguel de caminhão terceirizado, para o transporte de máquinas, adquirindo a prancha o custo operacional vai ser muito menor”, declara o secretário de Obras Ladivir Bortolossi.

Ele também fala da economia. “Outro benefício é que o caminhão prancha estará sempre à disposição da secretaria e em poucos meses o custo deste investimento estará pago”, finaliza o secretário.