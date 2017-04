Novas alterações estão sendo realizadas no transito de Concórdia. As mudanças estão sendo feitas pelo Setor e Trânsito, da Administração Municipal.. O diretor do órgão, Irineu Martini, informa que a pintura da via está confeccionada, bem como a colocação de placas das novas sinalizações nas ruas Rua Carlos Gomes, Jonas Ramos e Nazareno Brusco, na área central. Estas vias terão sentido único em alguns pontos.

O objetivo das mudanças é dar maior fluidez ao trânsito e segurança aos usuários dessa região.

De acordo com Martini, as mudanças acontecem porque as ruas são estreitas e o sentido único também vai oferecer maior segurança aos motoristas.

A Carlos Gomes será mão única da esquina da Osvaldo Zandavalli sentido escadaria para o Vista Alegre. A Jonas Ramos será mão única em frente ao Colégio Cem. A conversão a direita passa a ser proibida na rua Nazareno Brusco, sentido Jonas Ramos.

(Com informações do repórter André Krüger).