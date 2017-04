Fato foi registrado na noite da quarta-feira, dia cinco, no Distrito de Caraíba.

Homem preso em flagrante com um quilo de maconha em Seara

Um homem foi preso em flagrante em Seara com um quilo de maconha. A ação policial, que resultou nesta prisão, ocorreu na noite da quarta-feira, dia cinco, no Distrito de Caraíba, em Seara. Trata-se de G.A.D. De acordo com a Polícia Civil, ele é o vulto Gordo Tchespa.

O canil de Concórdia também foi usado para o atendimento da ocorrência. Ainda com o suspeito, a PM encontrou quatro gramas de cocaína. G.A.D foi conduzido ao Presídio Regional de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).