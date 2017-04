Uma boa notícia para quem está esperando para receber o dinheiro das contas inativas do FGTS. A Caixa Econômica vai antecipar o pagamento para os trabalhadores nascidos em março, abril e maio, do dia 10 para o próximo sábado, oito de abril. A agência de Concórdia estará aberta das 9h às 15h. Segundo a Caixa, quase 8 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir de abril.

Todo o trabalhador que pediu demissão ou teve o contrato finalizado por justa causa até 31 de dezembro de 2015, tem direito ao saque das contas inativas de FGTS. Até o momento, a Caixa registrou o pagamento de mais de R$ 5,9 bilhões.

Agora, a partir do dia 8 de abril, a Caixa irá liberar o FGTS a quem nasceu nos meses de março, abril e maio. No mês seguinte serão contempladas as pessoas que nasceram em junho, julho e agosto. Quem nasceu em setembro, outubro e novembro poderá efetuar o saque da conta inativa a partir de 10 de junho. Os nascidos em dezembro poderão fazer o saque no mês de julho.