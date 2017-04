Relatora do Tribunal Regional Eleitoral mantém denúncia contra a chapa Pacheco/Massocco.

Pedido de vistas no TRE sobre caso de compra de votos em 2016

O Tribunal Regional Eleitoral – TRE de Santa Catarina analisou na quarta-feira, dia cinco, o processo de captação ilegal de votos na última eleição em Concórdia. A ação movida pelo PCdoB e outros partidos envolve a compra de votos – a negociação teria feita com a doação de gasolina em troca de votos. Os fatos teriam ocorrido durante a campanha eleitoral de 2016. A relatora da matéria manteve a denúncia contra a chapa vencedora formada por Rogerio Pacheco, do PSDB, e Edilson Massocco, do PR. Como houve um pedido de vistas na sessão de ontem, a nova data para julgamento deve ser o próximo dia 18.