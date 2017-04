Carro bateu no canteiro quando subia no sentido Santa Cruz / Fotos - Cristiano Mortari

Um Ford Ka, placas de Concórdia tombou na noite desta quarta-feira, 5. O acidente aconteceu por volta de 22:45h. De acordo com informações apuradas no local, o veículo estaria subindo, no sentido Bairro Santa Cruz, quando colidiu no canteiro e capotou.

Os Bombeiros Voluntários e a Polícia Militar foram acionados e estiveram no local, mas o condutor não foi encontrado. Não há informações sobre quantas pessoas estavam no carro, nem mesmo se eles se evadiram ou foram socorridos.