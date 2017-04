Foram 11 votos favoráveis e uma abstenção, do vereador Edno Gonçalves, do PDT.

Câmara de vereadores aprova abertura do comércio no próximo dia 15

Está aprovado o Projeto de Lei do Executivo Municipal que permite o horário estendido do comércio de Concórdia no sábado que antecede a Páscoa, no próximo dia 15. A matéria foi aprovada por 11 votos e uma abstenção, durante sessão do Legislativo Municipal na noite desta quarta-feira, dia cinco.

Na prática, o resultado possibilita a mudança na lei do funcionamento do comércio e permite que o comércio atenda com horário esticado até às 17h no próximo dia 15, por causa da data especial. Hoje, a legislação permite que sejam realizados o Dia D nos dois primeiros sábados de cada mês, com exceção de dezembro.

Conforme a redação, se a véspera da Páscoa for no terceiro ou no quarto sábado do mês, o Dia D não será realizado no primeiro sábado deste mesmo mês.

O líder do governo na Câmara de Vereadores, Fabiano Caitano, do PSDB, diz que se essa medida é um fôlego para o comércio fazer as vendas e que todos estão enfrentando uma crise, para justificar a necessidade dessa aprovação.

O vereador do PT, Evandro Pegoraro, que tem no comerciário uma de suas bandeiras, disse que a bancada votou favorável em função de negociações já feitas com outras bancadas e os benefícios que, na visão dele, isso irá trazer.

A única absteção foi do vereador Edno Gonçalves, do PDT (foto). O parlamentar reclamou do pouco tempo que foi concebido para uma análise do projeto. "Eu queria ver como seria a votação para a Prefeitura trabalhar um sábado estendido ou essa Casa vir trabalhar um sábado estendido", bradou.