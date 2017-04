Depois de receber a notícia de que a Globo Aves de Lindóia do Sul vai demitir 225 funcionários, o prefeito Genil Loli lamentou a situação e diz que o trabalho agora é buscar parcerias com empresas consolidadas. Ele comentou que a Prefeitura auxiliava nas tratativas para que a agroindústria retomasse as atividades, mas acredita que a Operação Carne Fraca contribuiu para este resultado negativo.

Loli afirma que houve exagero na divulgação deflagrada pela Polícia Federal, que apontou irregularidades em frigoríficos. “Não era necessário tanto barulho, deram um foco totalmente norteado, mal interpretado e isso agravou a nossa situação e a de todo o país. O estrago foi grande e nós devemos amargar mais alguns meses sem definições. Isso tornou inviável todas as negociações que tínhamos com a empresa. Já tínhamos conversado com o secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa, que estava auxiliando e tudo estava se encaminhando. Mas é claro que com o cenário a tendência era recuar”, lamenta.

O prefeito diz que alternativas estão sendo estudadas. “A exportação já está sendo retomada e acredito que assim que voltar a normalidade, empresas do ramo vão ter interesse em trabalhar com nosso frigorífico. Vamos focar na solução para recolocar todas estas pessoas em atividade”, ressalta Loli. “Estamos conversando com deputados para que incentivem empresas sólidas no mercado, a buscar nossa agroindústria como parceira”, conta ele.