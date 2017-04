A Secretaria de Estado da Agricultura cogita que o volume de exportações de carne suína para a Coréia do Sul pode chegar a ser equivalente a 10% do total que é consumido pelo país asiático, atualmente. A afirmação é do secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa. Os sul-coreanos confirmaram nesta semana que vão comprar o produto do estado. Porém, antes, no próximo dia 10, uma auditoria da Coréia do Sul virá para Santa Catarina fazer uma visita para conhecer o sistema produtivo.

Sobre a possibilidade de toneladas de carne suína a serem vendidas para a Coréia do Sul, o secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa, afirma que ainda não é possível prever. "As negociações são feitas entre as empresas vendedoras e empresas compradoras", explica.

Para efeitos de comparação Sopelsa compara que 10% do total consumido de carne suína pelos coreanos é um volume que pode tornar o país asiático um dos principais compradores de Santa Catarina. "O Japão também começou com uma determinada quantidade, mas depois aumentou", compara. Para Sopelsa, os sul-coreanos consomem anualmente 50 quilos de carne suína per capita.

Sobre a notícia de que a Coréia do Sul vai exportar carne suína de Santa Catarina, Sopelsa frisa que essa possibilidade vem sendo trabalhada há muito tempo. "Já tínhamos a esperança de que isso pudesse ter acontecido há mais tempo. Estamos saindo de uma crise provocada pelas denúncias da Carne Fraca", finaliza.