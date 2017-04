Os carnês do IPTU 2017 já estão prontos e podem ser retirados no Setor de Tributação da Prefeitura. Quem efetuar o pagamento até o dia 10 de maio, em cota única, terá o desconto de 10%.



Já os proprietários de imóveis e terrenos que optarem pelo pagamento parcelado, pode fazer o primeiro no dia 10 de maio e o segundo no dia 31 de agosto, mas aí, sem o desconto.



Os carnês também podem ser retirados pela internet no site www.piratuba.sc.gov.br. Basta acessar os links “cidadão web”, depois “guias diversas” e preencher o formulário com o CPF ou CNPJ do titular do imóvel.



Os contribuintes proprietários de imóveis que residem em outros municípios, vão receber os carnês pelos Correios.