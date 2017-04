O Sesc de Concórdia recebe neste semana a Mostra EmCenaCatarina 2017. A programação, que conta com apresentações de teatro e dança, começa nesta noite e segue até a próxima sexta-feira, sete de abril. Os espetáculos iniciam sempre às 20h, no Teatro Maria Luiza de Matos, na Casa da Cultura.

A técnica de Cultura do SESC Concórdia, Damara Savoldi, comenta que os grupos que se apresentam neste projeto são todos do Estado. “Quem faz a seleção dos trabalhos é o SESC Santa Catarina e os artistas viajam para os municípios onde há unidades”, afirma Damara.

Todas as apresentações são gratuitas e não é necessário fazer reserva ou retirar ingresso. A única recomendação é que se observe a faixa etária de cada espetáculo.

Confira a programação:



Quarta-feira, 05 de abril - TEATRO

Espetáculo A Luva e a Pedra, do Grupo de Teatro em Trâmite:

Categoria, Duração e Classificação: Teatro, 55 minutos, 12 anos

Sinopse Completa: Nelson Santos é um boxeador que fala da memória de uma época passada, no interior da França, onde viveu, seu ambiente, seus valores, seus personagens... Anedotas sobre o que aconteceu consigo, deixando-nos conhecer uma série de personagens que influenciaram a sua vida.



Quinta-feira, 06 de abril - DANÇA

Espetáculo Recluso, de Elke Siedler e Diogo Vaz Franco

Categoria, Duração e Classificação: Dança, 45 minutos, 14 anos

Sinopse completa: RECLUSO é um solo de dança contemporânea criado a partir de experiências pessoais de dor psicofísica dos artistas do projeto em confluência com a obra DE PROFUNDIS, do escritor britânico Oscar Wilde. A proposta é criar uma ambiência prisional habitada por fluxos contínuos de movimentos enquanto metáfora poética sobre as transformações transitórias da dor, tecidas ao longo de uma temporalidade dilatada no sombrio da existência humana.



Sexta-feira, 07 de abril - DANÇA

Performance O Pior de Mim, de Monica Siedler com VJ Bruno Bez

Categoria, Duração e Classificação: Performance em Dança, de 35 a 45 minutos, 14 anos

Sinopse Completa: O Pior de Mim é sobre um corpo coletivo em ruínas que está defronte aos fracassos de suas ações passadas, um corpo em crise e arruinado pelos hábitos que um dia fizeram sentido. É uma dança de comportamentos viciados, um acionamento, algo que é disparado por outrem, fruto de uma simbiose que se tornou vazia, um lugar de sombra e do côncavo. Sem um rumo certo a seguir, Monica propõe um modo de existir em dança que pode acontecer em diferentes espaços e situações e em parceria com artistas convidados.