O secretário de Urbanismo e Obras, Wagner Simioni, entregou ontem um relatório ao presidente da Casan, Valter Gallina, com a medição do tapa-buracos executado pela Prefeitura de Concórdia nestes primeiros três meses de 2017. Foram 380 reparos já feitos entre as ruas centrais e bairros.

Os buracos são abertos pela Casan, que faz consertos na rede de distribuição de água com frequência. A estatal e a Prefeitura mantêm um convênio que permite a parceria. A Secretaria de Obras faz os reparos, com mão de obra, a base e a massa asfáltica. A Casan faz o pagamento após a emissão dos relatórios. “A gente repassa o relatório com a medição dos buracos tapados e o valor das obras. Esta medição entregue ontem gerou o montante de R$ 170 mil”, conta Simioni.

O secretário também relata que ainda existem buracos, mas que devem ser tapados neste mês. “Conseguimos amenizar o problema. Parte deste número de buracos já vinha acumulada dos últimos três meses da gestão passada e também tem os que foram abertos agora. A maioria nós consertamos, mas ainda tem uns 150 para serem tapados”, relata. “A maior parte está nos bairros. Acreditamos que até a metade de abril a gente tenha fechado todos e aí pretendemos acompanhar a Casan. Sabemos que é um serviço inevitável, eles precisam abrir em função de problemas na rede, mas já pedimos o relatório semanal, para que o trabalho não acumule”, adianta ele.