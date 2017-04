Dois acidentes foram registrados nesta manhã desta quarta-feira, dia cinco, na SC 390, em Linha Serrarinha interior de Piratuba. Foram duas saídas de pista em um mesmo local. O primeiro acidente registrado envolveu um Fiat Ducato, placas de Concórdia, o condutor não sofreu ferimentos. No segundo acidente, um Focus com placas de Coronel Freitas saiu da pista e parou em um barranco. O condutor do automóvel não sofreu ferimentos. Os dois condutores saíram da pista em uma curva fechada.

(Com informações do repórter André Krüger).