Os trabalhadores que aguardavam a retomada da produção na Globo Aves de Lindóia do Sul receberam a notícia de que serão demitidos. A empresa vai dispensar 225 funcionários. Apenas 40 vão manter as atividades de manutenção de máquinas e equipamentos. A agroindústria já havia parado a produção no ano passado em função de dificuldades financeiras.

Desde julho de 2016 os funcionários recebiam mesmo sem trabalhar. Agora a crise financeira e a Operação Carne Fraca contribuíram para o desfecho. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Industrias da Alimentação, Sintrial, Jair Baller, conta que está acompanhando as negociações, junto com o Ministério Público do Trabalho e uma assembleia será realizada amanhã. “Infelizmente esta é a notícia que temos e agora vamos definir como proceder. Temos a proposta de parcelamento das verbas rescisórias, mas o trabalhador é que define se aceita ou não. Vamos ter uma assembleia nesta quinta-feira para discutir isso”, informa ele.

Baller também destaca que o melhor caminho é aceitar a proposta do parcelamento. “A empresa já está em recuperação financeira e não tem o montante para pagar à vista, então, para evitar cobranças judiciais, que demoram mais, acreditamos que aceitar o parcelamento seja o ideal”, ressalta.

Esperança:

Os 40 funcionários que vão manter as atividades farão a manutenção de equipamentos. A ideia, de acordo com Baller, é a de que se alguma outra empresa, ou grupo se interessar em investir ou até adquirir a agroindústria, ela já esteja pronta para iniciar as atividades.