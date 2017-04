Nova unidade do Sest/Senat de Concórdia deve ser entregue no início de 2018

A obra da Unidade C do Sest/Senat de Concórdia está ganhando visibilidade. A fase de fundações já foi encerrada e agora iniciou a edificação da estrutura. O investimento, que está sendo feito na comunidade de São José, próximo à BR 153, deve ultrapassar os R$ 12 milhões, apenas com a estrutura física. A previsão é que a obra seja entregue em fevereiro ou março do ano que vem.

O vice-presidente regional da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado de Santa Catarina (Fetrancesc), Paulo Simioni, comenta que vários serviços serão prestados aos transportadores e à comunidade. Haverá salas de aula para treinamento dos motoristas, atendimento de dentista, médico, fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista. O complexo vai contar com estrutura para uma arena multifuncional e um auditório com capacidade para 150 pessoas.

Outra novidade é que poderá ser implantado um simulador de direção para os motoristas de caminhão. “O Sest/Senat já instalou um simulador em Florianópolis e está tudo programado para que a unidade de Concórdia também tenha um”, ressalta Simioni.

Todas as pessoas que são ligadas ao transporte, sejam proprietários de empresas ou funcionários, poderão usar os serviços e a estrutura da Unidade C. As prefeituras também podem fazer convênios para que os moradores da região tenham acesso aos serviços de educação e saúde do Sest/Senat gratuitamente.