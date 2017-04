Ela sofria de um problema no coração

A empresária concordiense Janete Baseggio, 50 anos, proprietária do Restaurante Casa Nostra, morreu na manhã desta quarta-feira, dia cinco. Ela estava internada em Curitiba. Conforme informações de pessoas próximas, ela fez uma cirurgia no coração na segunda-feira, dia três, teria passado mal, durante a terça-feira, dia quatro, vindo a falecer na manhã desta quarta-feira, dia cinco.

De acordo com familiares, o corpo da empresária deve chegar em Concórdia no começo da madrugada da quinta-feira, dia seis. O velório será na comunidade de São José e o sepultamento vai ocorrer às 16h de quinta-feira. (Com informações de Clélio Ivo Dal Piaz).