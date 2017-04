Uma saída de pista foi registrada na manhã desta quarta-feira, dia cinco, na SC 355, próximo ao o trevo de Castelhano, Jaborá, sentido Concórdia. Um veículo Fox, de Fraiburgo, saiu da pista e acabou colidindo contra um barranco.

No automóvel havia três pessoas, apenas o motorista sofreu ferimentos em um dos braços e foi conduzido por populares ao hospital de Concórdia.

Segundo informações de um popular, o Gol fazia sentido Jaborá/Concórdia, quando o condutor perdeu o controle do carro, saiu da pista e colidiu em um barranco. A possivel causa do acidente pode ter sido a chuva na hora do acidente e também havia óleo espalhado.

(Com informações do repórter André Krüger).