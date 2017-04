O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia atendeu nos três primeiros meses deste ano um total de 1.101 ocorrências. De acordo com levantamento da corporação, no primeiro mês do ano, foram atendidas 365 ocorrências; em fevereiro foram 357; e neste terceiro mês do ano as ocorrências somam 379.

Os acidentes de trânsito e emergências médicas continuam sendo as ocorrências mais atendidas pela corporação. O número de emergências médicas em janeiro foram 171, em fevereiro houve 163, e neste terceiro mês do ano 177 atendimentos. Já em relação aos acidentes de transito, em janeiro deste ano foram atendidos 32 acidentes. Esse mesmo número foi verificado em fevereiro; Em março foram 40 ocorrências de acidente de transito. Em relação aos acidentes de trabalho, em janeiro foram seis, em fevereiro foram nove e 12, em março.

Os dados foram repassos pelos Bombeiros Voluntários de concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).