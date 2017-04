Campanha Nacional de vacinação contra a gripe inicia no dia 17 de abril / Foto: Divulgação Internet

A campanha nacional de vacinação contra a gripe inicia no dia 17 de abril. Em Concórdia as doses já estão disponíveis em entidades e clínicas particulares.

Na clínica do Sesi, localizada na Rua Doutor Maruri, a vacinação contra a gripe iniciou nesta semana. Podem fazer a vacina no Sesi os trabalhadores da indústria e dependentes, e também a comunidade em geral.

Quem possui vínculo com a indústria irá pagar mais barato. O preço varia de R$ 30,00 a R$ 35,00, dependendo da forma de adesão ao sistema. Para a comunidade em geral, a dose trivalente, que protege contra três tipos de vírus da gripe, custa R$ 60,00. Já a vacina tetravalente, que protege contra quatro tipos do vírus influenza, custa R$ 80,00. O horário de atendimento no Sesi é das 7h30 às 12h e das 13h às 17h.

Nas clínicas particulares de Concórdia a vacina quadrivalente é aplicada por 120 reais a dose.

O Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia disponibilizou as doses para os funcionários da Prefeitura e dependentes nesta terça-feira. Na próxima sexta, dia sete de abril, a vacinação estará aberta à comunidade em geral. Quem tiver interesse deve ir até a sala de reuniões do Sindicato, que fica no edifício 29 de julho. O preço da dose é R$ 57,00.