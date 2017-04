O projeto de lei que permite que o comércio de Concórdia fique aberto no sábado à tarde que antecede a Páscoa deve ser aprovado por consenso na sessão desta quarta-feira. Durante o dia de ontem os vereadores fizeram várias reuniões para buscar um entendimento. A expectativa era que o assunto já entrasse em pauta na noite da última terça-feira, tanto que empresários e trabalhadores acompanharam a sessão.

Atualmente, a lei municipal permite o horário estendido até as 17h somente nos dois primeiros sábados de cada mês. O que os vereadores devem aprovar na sessão de hoje é o projeto que dá legalidade para o comércio abrir no sábado à tarde que antecede a Páscoa, mesmo que seja no terceiro ou no quarto sábado do mês.

A votação terá consenso somente se o assunto voltar a ser debatido nas sessões do período de 17 a 20 de abril. A condição exigida pela ala que defende os trabalhadores é que seja votada outra emenda, garantindo apenas dois sábados D por mês.

A sugestão será que, se a véspera da Páscoa for no terceiro ou no quarto sábado do mês, o Dia D não será realizado no primeiro sábado deste mesmo mês. Para exemplificar, se a emenda já estivesse aprovada, neste mês o comércio teria ficado fechado na tarde do dia 1º de abril, e abriria nos próximos dias oito e 15.