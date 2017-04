Um acidente no fim da noite desta terça-feira (04) terminou de forma trágica para um grupo de estudantes universitários. Eles retornavam da Universidade do Contestado, no município de Mafra (Santa Catarina), com destino a Agudos do Sul. No ônibus estavam aproximadamente 30 pessoas.

De acordo com informações de testemunhas, o ônibus seguia pela BR-116, no município de Campo do Tenente, quando ao realizar uma ultrapassagem de um caminhão que seguia pela terceira faixa teria sido fechado por este veículo. Para não colidir na traseira, ônibus teria invadido a pista contrária e colidiu na lateral de uma carreta que seguia no sentido contrário. No impacto, a lateral do ônibus foi completamente rasgada.

Um estudante identificado por Carlos Gabriel Munhoz, morreu na hora. Outros três foram socorridos em estado grave e encaminhados para hospitais de Mafra. Outros 24 estudantes foram socorridos por equipes do SIATE, SAMU e socorristas da concessionárias que administram o trecho.O caminhoneiro que teria fechado o ônibus não parou para prestar socorro.

Fonte: Massa News / Plantão 190