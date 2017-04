Três pessoas estavam no veículo Prisma, que se acidentou próximo do trevão.

Uma pessoa ficou ferida em uma saída de pista registrada na BR 153, em Irani. O acidente foi na noite desta terça-feira, dia quatro, nas proximidades do trevão do Irani. As vítimas estavam em um Prisma, placas de Ponte Serrada.

Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que atendeu a ocorrência, uma mulher de iniciais C.V, de 40 anos, que conduzia o veículo, foi atendida com suspeita de fratura no ombro esquerdo e ferimentos na cabeça e braço esquerdo. Ela foi levada ao Pronto Atendimento de Irani.

Já uma mulher de 27 anos e uma criança de quatro meses não sofreram ferimentos. Mas também foram levadas para atendimento médico.