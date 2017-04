Continua internado na UTI do Hospital São Francisco o motociclista Marco Aurélio Giacomelli que sofreu um acidente de trânsito na noite da sexta-feira, dia 31. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Doutor Maruri e Guilherme Helmuth Arendt, no centro de Concórdia. O condutor da moto estava sozinho e foi atendido com escoriações e com dores na região do tórax. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários e conduzido ao Pronto Socorro. Ele chegou a ficar em observação na UTI do HSF, com lesão no tórax, mas não corre risco de morte.

(Com informações do repórter André Krüger).