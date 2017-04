Motociclista vítima de acidente no contorno norte sai da UTI do HSF

O motociclista Wagner Sandri, uma das vítimas de uma colisão entre carro e moto na última semana no contorno viário norte de Concórdia, saiu da UTI do Hospital São Francisco no inicio da tarde da terça-feira dia quatro. Ele está se recuperando em um quarto da enfermaria do centro cirúrgico. Wagner sofreu múltiplas fraturas na perna esquerda no dia do acidente.

Ele pilotava uma moto que foi atingida por um veículo Gol, placas de Capinzal, que saía de uma empresa às margens da rodovia. Com o impacto, a carona Sidiane Cassol foi arremessada para a sarjeta e foi atendida inconsciente pelos Bombeiros que a conduziram ao HSF, mas ela faleceu dias depois.

(Com informações do repórter André Krüger).