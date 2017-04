O jovem de iniciais J.S.B, de 21 anos, que foi preso em flagrante suspeito pelo crime de tráfico de drogas no último dia 30 passou por audiência de custodia e teve convertida a prisão em flagrante para a prisão preventiva. Ele esta detido no Presídio Regional de Concórdia e aguardando a decisão do promotor se aceita ou não a denuncia pelo crime de trafico de drogas. Ele foi detido na tarde da ultima quinta-feira, em uma operação, deflagrada pela Policia Militar, Serviço de Rádio Patrulha, PPT e Agência de Inteligência (P2), no Bairro Floresta.

Com o suspeito foram apreendidas 26 gramas de maconha, 36 gramas de crack, além de duas facas, celulares, 17 munições calibre 32, um cartucho calibre 36 deflagrado e 11 munições calibre 38 intactas.

A PM chegou até ao local após denúncia de que era um ponto utilizado para a venda de entorpecente e a troca de materiais furtados por drogas. Neste mesmo local, os policiais localizaram 127 CDs piratas.

(Com informações do repórter André Krüger).