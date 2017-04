Mulheres flagradas com celular no Presídio vão responder a um TC

As femininas que foram flagradas tentando ingressar na unidade prisional de Concórdia com aparelho celular sem autorização, foram ouvidas na Central de Policia pela delegada Ediana Grenzel Person, elas assinaram um termo de compromisso para comparecerem em audiência a ser realizada no Fórum de Concórdia, em data a ser marcada. Os autos do processo serão enviados para o judiciário de concórdia.

As mulheres de iniciais L.V, de 19 anos, e E.M.P de 39 anos, foram flagradas com um aparelho celular e carregador durante revista de materiais de higiene e alimentação que ambas iriam entregar a um interno. O técnico administrativo do presídio, ao retirar o rótulo de um desinfetante, visualizou um objeto estranho em seu interior, assim também com um litro de refrigerante.

Ambas informaram que trouxeram os materiais para outro interno, por solicitação da esposa do mesmo. No interior das embalagens havia um telefone celular e um carregador também de celular.

(Com informações do repórter André Krüger).