Batata, banana e tomate jogaram o preço para cima no terceiro mês do ano.

Cesta básica de alimentos apresenta aumento de 5,46% no mês de março

A cesta básica de alimentos teve variação positiva de 5,46% no mês de março desse ano. É o que aponta o levantamento mensal feito pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Concórdia e Região. O acréscimo foi de 5,46%./ Com isso, o valor para alimentação de uma pessoa ficou em R$ 311,78. Para quatro pessoas, esse valor é de R$ 1.247,11.

Os produtores que tiveram aumento foram o leite (4,03%), café (2,30), batata (51,71%), banana (23,86%), farinha (0,64%), tomate (43,95) e margarina (2,46%).

Já os produtos que tiveram queda foram a carne (-3,65%), feijão (-5,69%), arroz (-2,09%), pão (-0,21%), açúcar (-1,72%) e óleo de soja (-4,05%).