Sob o comando do técnico Thomé, que também atua como auxiliar da equipe adulta, a equipe concordiense irá fazer sua primeira partida em 2017, a equipe é formada por jovens de Concórdia e possui em seu elenco diversos atletas que treinam também para a categoria sub-20, para que sigam em constante crescimento sendo observados também pelos profissionais da comissão técnica adulta da ACF.

"Os treinamentos estão sendo intensos na questão tática e física, já estamos completando quase dois meses de treinos e é possível ver um grande crescimento dos atletas, diversos atuam já na equipe sub-20 e quando foram utilizados no primeiro compromisso da categoria superior mostraram estar preparados para defender as cores de Concórdia com muita qualidade e garra, acredito muito no potencial destes meninos e com dedicação conseguiremos alcançar os objetivos propostos para esta temporada", declarou o técnico Thomé.

A partida terá início às 19h30min e tem entrada gratuita, como todas as demais partidas das categorias de base disputadas em Concórdia.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)