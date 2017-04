Estreia na Copa do Brasil de Futsal será no dia sete de maio

A Associação Concordiense de Futsal vai estrear na Copa Brasil no dia sete de maio. O primeiro duelo será contra o Mafra, às 19h, fora de casa. O time concordiense voltará a quadra pela competição no dia 16 do próximo mês, em casa, contra o mesmo adversário, a partir das 20h15. O vencedor desse confronto enfrentará o vencedor do duelo entre Palmas/PR e Atlântico de Erechim.