Atividades nas escolas do município como orientações também serão realizadas dentro do programa.

O comando do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20º BPM/Fron) iniciou o desenvolvimento do Programa “A Rede de Segurança Escolar”, criado pela Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC).

Com o objetivo de criar e fortalecer vínculos junto à comunidade escolar e prestar consultoria, assessoramento e atendimento nas escolas, a guarnição denominada Patrulha Escolar, atuará ao longo do ano letivo de 2017, realizando visitas e desenvolvendo atividades preventivas nas escolas do município.

O programa não substitui o 190, que deve ser utilizado para ocorrências.

(Fonte: Polícia Militar)