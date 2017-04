Continua a venda de artesanato de Páscoa no Corpo de Bombeiros

A direção do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia informa que está vendendo na sede da corporação artesanatos de Páscoa, produzidos voluntariamente por uma artesã da cidade. O objetivo é levantar fundos para a instituição. No último fim de semana, um bazar foi feito com esses produtos na rua coberta. Os interessados devem comparecer na própria corporação.