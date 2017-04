Vernize diz que ficou surpreso com as declarações sobre a falta de comprimidos

O ex-secretário de Saúde, Alessandro Vernize, fez uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, 4 de abril, para se manifestar sobre a declaração da Prefeitura, em relação ao estoque físico de comprimidos, que segundo a Secretaria de Saúde, não condiz ao que está no sistema da Farmácia Pública Municipal. Vernize diz que ficou surpreso com as declarações da atual Administração. “Vou aguardar as averiguações que serão feitas. Estou à disposição para debater esse assunto com os vereadores ou com a comissão que será implantada”, afirma.

Vernize também protocolou um documento na Prefeitura de Concórdia solicitando cópia das compras e das tomadas de preço que foram feitas no período de outubro a dezembro de 2016. “Quero comprovar que a Secretaria de Saúde não foi omissa no cuidado com a população”, enfatiza.

Esse debate iniciou ontem, após o líder do governo na Câmara, Fabiano Caetano, afirmar que havia a falta de 30 mil comprimidos em estoque. Na manhã de hoje a Assessoria de Comunicação da Prefeitura enviou uma nota informando que havia falta de 50 mil comprimidos, de cerca de 80 tipos de medicamentos. A nota também relata que o atual secretário de Saúde encaminhou à Auditoria Interna da Administração Municipal um pedido para a abertura de processo administrativo.

O secretário de Saúde, Sidinei Schimidt, apareceu na coletiva que foi convocada por Vernize, e disse à imprensa que o mais importante é verificar o que ocorreu. “Queremos saber o que foi que gerou a diferença entre a quantidade física e o que está registrado no sistema. Queremos ter controle daqui para frente para não ocorrer mais essa diferença”, afirma o secretário.